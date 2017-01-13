Кудрин: темпы экономического роста России сейчас ниже, чем в период застоя в СССР

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста. «Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском союзе», – сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.

«Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные – это институциональные и структурные», – пояснил Кудрин.

По его словам, старая модель экономики не работает. «Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост», – отметил он.

В первую очередь, по мнению Кудрина, правительство должно решать демографические проблемы, проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, вопросы технологического отставания, недостатка инвестиций, низкой производительности и качества государственного управления.