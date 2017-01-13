Юдаева: ЦБ может поставить новую цель по инфляции по достижении 4%

Банк России может рассмотреть вопрос о снижении цели по инфляции по мере развития экономики и финансовых рынков, сейчас же нужно достичь нынешнего таргета - 4% - и удержать его, сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме.

«Уровень 4% выбран, учитывая уровень развитости экономики и финансовой системы. Мы понимаем, что экономики с более развитыми финансовыми рынками обычно имеют и более низкий уровень целевой инфляции. Поэтому по мере развития экономики и финансовых рынков можно будет вернуться к вопросу снижения таргетируемого уровня инфляции, как это делали многие другие страны. Но, тем не менее, сейчас очень важно достичь 4% и "заякорить" инфляционные ожидания на этом уровне и стабилизировать инфляцию и экономику», - сказал она.

Прогнозы ЦБ показывают, что инфляция 4% к концу 2017 г. достижима, указала Юдаева.

"В результате разного рода колебаний и изменений инфляция может отклоняться в ту и в другую сторону от этого целевого значения. Политика Центрального банка будет настроена на то, чтобы возвращать инфляцию назад к 4%. Мы будем изучать причины отклонений, их длительность и настраивать свою политику в зависимости от этого анализа", - сказала первый зампред.

Она подчеркнула, что колебания инфляции могут быть связаны с изменениями спроса и изменениями предложения. «В тех случаях, когда колебание происходит в связи с шоками спроса или изменениями спроса, политика по стабилизации инфляции в принципе эквивалентна политике по стабилизации выпуска около потенциального уровня», - сказала Юдаева.

Если же будут шоки, связанные с предложением (к примеру, с ценами на нефть), то для стабилизации нужны другие меры - меры бюджетной политики, бюджетное правило. «А для повышения самих потенциальных темпов экономического роста нужны многие структурные реформы», - констатировала она.

Инфляция в России в прошлом году оказалась минимальной за всю новейшую историю России - 5,4%. Цель по инфляции на среднесрочную перспективу следует снизить до 2-2,5%, заявил в пятницу на форуме руководитель Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.