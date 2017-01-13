Силуанов: Экономика России излечилась от голландской болезни

Российская экономика излечилась от голландской болезни, уверен министр финансов России Антон Силуанов. «Если мы посмотрим в историю, то действительно все кризисы у нас связаны с тем, что экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары. Поэтому, по сути дела, мы болели голландской болезнью», - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

«Для того чтобы найти таблетку от голландской болезни, нужны понятные принципы формирования бюджетной политики», - заявил он. По словам министра, доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже существенно снизилась: если в 2014 г. они составляли 9,6% ВВП, то в 2016 г. - 5,8% ВВП. В 2019 г., по его словам, планируется сокращение этого показателя еще на 0,4% от ВВП.

«Основной шоковый период мы прошли», - сказал он. При этом он подчеркнул, что пройти шоки бюджет смог не только благодаря сокращению расходов, но и мобилизации других налоговых доходов. «Будем работать над тем, чтобы больше собирать доходов, не увеличивая налоговое время», - пообещал министр.

Глава Минфина отметил, что ему часто задают вопрос о возможности повышения налогов в РФ в будущем. «Так вот, в области налогов хочу сказать, что налоговое бремя … должно быть достаточным, для того чтобы обеспечить первоочередные наши обязательства, которые мы имеем», - сказал он. По его словам, у Минфина есть достаточно возможностей привлекать дополнительные доходы в бюджет за счет улучшения администрирования, не повышая налоговой нагрузки на экономику в целом.