Совокупный дефицит бюджетов 58 российских регионов составил 219 млрд рублей

Совокупный дефицит бюджетов 58 российских регионов по итогам 2016 г. составляет 219 млрд руб., при этом объем долга субъектов перед федерацией - 57 млрд руб. Такие данные на Гайдаровском форуме привел аудитор счетной палаты России Юрий Росляк.

«Стабилизировался долг, пока нет еще тенденции к тому, чтобы он снижался, тем не менее суммарный консолидированный дефицит бюджетов субъектов Российской Федерации составил всего-навсего 57 млрд, при этом не надо забывать, что 58 субъектов Российской Федерации в этом консолидированном бюджете исполнили свои бюджеты с дефицитом на 1 января в размере 219 млрд руб. 58 субъектов и 219 млрд рублей после проведения достаточно серьезных мероприятий говорит о достаточно тревожной ситуации с исполнением бюджетов», - сказал он.

Росляк одобрил меры, принятые в составе закона о бюджете на 2017 г. и плановые 2018-2019 гг., назвав их правильными. Он считает, что они направлены на стабилизацию ситуации и отчасти являются временными.