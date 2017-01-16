Кудрин: Максимальный экономический эффект от повышения пенсионного возраста будет через 10–16 лет

Россия сможет накопить существенный экономический ресурс после повышения пенсионного возраста через 10–16 лет, считает бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«При переходе на новый пенсионный возраст за первый год только небольшая группа работающих продолжат свою работу и не выйдут на пенсию, а задержатся на полгода. Затем появится новая группа, и так процесс растянется на 10–16 лет. Эффект будет накапливаться, сумма, остающаяся на пенсионеров, каждый год будет расти. Первые годы это будет небольшая сумма, а к концу процесса станет очень солидной», – сказал Кудрин.

По его словам, повышать пенсионный возраст нужно уже с 2019–2020 гг., так как вопрос назрел давно: «Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 г.».

Кудрин добавил, что повышение пенсионного возраста не коснется уже вышедших на пенсию россиян, а затронет только тех, кто собирается на пенсию в будущем.