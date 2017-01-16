Мантуров: на поддержку автопрома в 2017 году будет направлено 60 млрд рублей

Дополнительная господдержка ключевых отраслей промышленности страны в 2017 г. составит 107,5 млрд руб. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 млрд руб. В первую очередь это автопром - более 60 млрд руб., включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей "скорой помощи", школьных автобусов», - сказал министр.