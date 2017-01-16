Топилин рассказал, как будут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что вопрос о возвращении к индексации пенсий работающим пенсионерам на данный момент не поднимался.

«Их пенсии и сейчас индексируются, только получать их повышенными люди начнут тогда, когда будут увольняться с работы. Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на руки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается», — заявил он в интервью «Российской газете».

Ранее правительство решило не индексировать пенсии во второй половине 2016 г., а заменить индексацию единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 г. Пенсионеры должны получить разово 5000 руб. Единовременную выплату получат в том числе и работающие пенсионеры.