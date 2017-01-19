Орешкин прогнозирует «не очень большие колебания» курса рубля в случае смягчения санкций

Смягчение режима антироссийских санкций непосредственно повлияет на курс рубля. Такое мнение высказал в четверг, 19 января, министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью телеканалу Bloomberg.

При этом он отметил, что колебания курса «будут не очень большими».

Министр также подчеркнул, что Россия не проводит политику «сильного или слабого рубля». «Все определяется рынком. В России гибкий, плавающий обменный курс. Что нам действительно нужно - это низкий эффект волатильности от низких цен на нефть в долгосрочной перспективе», - добавил Орешкин.

Первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов ранее в четверг заявил, что Россия готовит план по снижению долгосрочной волатильности рубля. «Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам. Мы считаем, что сейчас самое главное - обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать», - сказал он.

После заявлений Шувалова днем во вторник курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 50 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и превысил 60 руб. впервые с 11 января. Курс евро на Московской бирже превысил 64 руб.