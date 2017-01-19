Шувалов: ЦБ может начать покупать валюту при текущих ценах на нефть

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что Центробанк может начать покупать валюту при текущих ценах на нефть. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке», – сказал Шувалов.

Российские власти прекратили покупать валюту на рынке летом 2015 г.

Шувалов считает, что экономика России может вырасти на 2% в 2017 г. при благоприятном развитии ситуации.

Первый вице-премьер также сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. «Сейчас волатильность рубля бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес», – пояснил он.

Шувалов рассказал, что российские власти обсуждают предложения о том, как будет взаимодействовать ЦБ и правительство в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.