Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины

Высокий суд Лондона завершил в четверг, 19 января, слушания сторон по делу о суверенном долге Украины перед Россией в размере $3 млрд. Судья Уильям Блэр, под председательством которого прошло трехдневное заседание, взял время на вынесение решения.

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», - сказал он.

Представители как истца, так и ответчика в разговоре с ТАСС высказали предположение, что на это «могут потребоваться месяцы». Но и на этом судебное разбирательство, судя по всему, не завершится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на вердикт суда. Учитывая долгую процедуру, на это может уйти несколько лет.