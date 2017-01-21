Силуанов допустил пополнение Резервного фонда во втором полугодии

Пополнение Резервного фонда возможно во втором полугодии, если конъюнктура цен на нефть и курс рубля позволят получить дополнительные нефтегазовые доходы свыше 1,8 трлн руб., считает министр финансов Антон Силуанов. «Здесь два фактора влияют - цена на нефть и дополнительные доходы, соответственно, и курс. Если это сложится, то увидим это во втором полугодии», - сказал он журналистам. При какой цене и курсе эта возможность появится, он не уточнил, передает «Интерфакс». «Теоретически такие возможности существуют», - добавил он.

По словам руководителя Минфина, в 2017 г. предусмотрено финансирование дефицита бюджета из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНС) в размере 1,8 трлн руб. «Чтобы пополнять, мы должны получить на эту сумму дополнительные нефтегазовые доходы и больше. Поэтому различные варианты прогнозов сделаны, и одни из таких вариантов предусматривают возможность пополнения Резервного фонда», - сказал он.

Дополнительные нефтегазовые доходы будут зачисляться в бюджет, что позволит сократить использование Резервного фонда, а может быть, даже и пополнить, это создаёт дополнительные возможности для участия ЦБ на валютном рынке, сказал также министр.

Также, говоря о возможном сокращении дефицита бюджета при поступлении допдоходов от более высокой цены на нефть, министр отметил, что при цене $50 за баррель допдоходы составят 1 трлн руб. и, соответственно, дефицит будет около 2% про текущем курсе рубля.