Минтрансу поручено проработать вариант однократного повышения тарифа «Платона»

Правительство России поручило проработать вариант однократного повышения тарифа системы взимания платы с грузовиков «Платон», сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

«На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, дано поручение о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа», - сказал он.

Министр также указал, что решение по тарифу «Платона» касается не только автомобильных перевозок, но и других видов транспорта, «особенно с учетом того, что надо действительно предметно переключать в летний период времени грузопотоки с и без того загруженных автомобильных дорог на другие виды транспорта».

Текущий тариф «Платона» - 1,53 руб. за 1 км. Минтранс предлагал повысить его до 2,6 руб. с 1 февраля 2017 г., а с 1 июня – до 3,06 руб. Это предложение пока не утверждено.

В 2016 г. сборы с грузовиков за проезд по федеральным трассам (система «Платон») должны составить примерно 20 млрд руб., говорил министр транспорта Максим Соколов. Иногда он уточнял, что это прогнозные сборы не за год, а к концу года, т. е. за 13,5 месяца работы «Платона». Пока не набирается и этого. В федеральный дорожный фонд на 15 декабря перечислено 18,15 млрд руб., сообщает «РТ - инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона», принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест»).

За счет «Платона» государство сначала собиралось финансировать дорожные государственно-частные проекты, а потом начало расходовать эти деньги на ремонт. И уже потратило больше, чем собрал «Платон»: 22,9 млрд руб. Из них 10,85 млрд руб. в мае правительство отдало на ремонт регионам, где дороги самые плохие. Еще 12,1 млрд руб. (с учетом прогнозных поступлений в бюджет) – 19 регионам на строительство, реконструкцию и ремонт 31 сооружения (мосты и путепроводы).