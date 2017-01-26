Госдеп США не стал комментировать заморозку перевода Палестине

Госдепартамент США в настоящий момент пересматривает часть решений прежней администрации, но не комментирует сообщения СМИ о том, что перевод Палестине в размере $221 млн заморожен. И. о. начальника пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер порекомендовал «обратиться в Белый дом» с этим вопросом, сообщает в четверг, 26 января, ТАСС.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа информировала власти Палестины о заморозке денежного перевода в размере $221 млн, который был одобрен Бараком Обамой в последние часы президентства. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в Палестине.

По информации собеседника издания, госдеп сообщил премьер-министру Палестины Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем, еще в минувший вторник, 24 января.

В администрации Трампа пояснили, что решение о выделении помощи Палестине было принято в последнюю минуту бывшим госсекретарем Джоном Керри несмотря на возражения конгресса. В госдепе собираются скорректировать решение о переводе средств автономии согласно внешнеполитическим приоритетам Трампа.

Ранее стало известно, что администрация Обамы в последние часы работы 44-го президента США санкционировала передачу Палестине $221 млн. Это было сделано 20 января, в день инаугурации Трампа.

Как планировал бывший президент США, средства предназначались для оказания гуманитарной помощи на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Кроме того, они должны были быть направлены на политические реформы и изменения в системе безопасности Палестины.

По информации источника издания, в 2016 г. Палестина уже получила $250 млн от американского правительства, несмотря на то что администрацию Обамы неоднократно критиковали за выделение финансовой помощи автономии.