Трамп заморозил перевод $221 млн Палестине, сделанный Обамой в последние часы работы

Президент США Дональд Трамп заморозил перевод $221 млн Палестине. Перечислить денежные средства стране в последние часы своей работы на посту главы государства решил Барак Обама, пишет The Times of Israel со ссылкой на источник.

По словам источника, представители США сообщили премьер-министру Палестины Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в ближайшем будущем.

Попытка перевести денежные средства в размере $221 млн произошла в день инаугурации 45-го президента Дональда Трампа.

Помимо этого власти США выделили Палестине $6 млн на внешние дела, $4 млн на программы, связанные с изменением климата, и $1,25 млн на различные подразделения ООН.

Источник также заявил, что в 2016 г. США перевели Палестине $250 млн (без учета замороженного перевода).