AP: В последние часы президентства Обама перевел Палестине $221 млн

Администрация экс-президента США Барака Обамы за несколько часов до инаугурации избранного президента Дональда Трампа перевела Палестинской автономии $221 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника Госдепартамента и нескольких конгрессменов. Ранее этот перевод, который предполагался еще в 2015-2016 г., был одобрен Конгрессом, но инициативу блокировали представители Республиканской партии.

Уведомление о переводе за подписью госсекретаря Джона Керри, направленное в Конгресс, датировано 20 января. Из него следует, что помощь Палестине предоставляет Агентство США по международному развитии. Деньги должны пойти на оказание гуманитарной помощи населению Западного берега реки Иордан и сектора Газа, политические реформы, а также преобразования в области безопасности.

Меньше чем за месяц до этого – 23 декабря 2016 г. - США впервые пропустили антиизраильскую резолюцию СБ ООН, требующую прекратить строительство на оккупированной палестинской территории израильских поселений. В документе они назывались препятствием к созданию справедливого мира. Представитель США при голосовании воздержался, хотя ранее на подобные инициативы накладывалось вето.

Также администрация Обамы уведомила Конгресс и о других расходах на $6 млн. Так, $4 млн были направлены на программу изменения климата, а еще $1,25 – организациям ООН.