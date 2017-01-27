Единовременная выплата пенсионерам 5000 рублей завершена на 97%

Выплаты в 5000 руб. российским пенсионерам практически завершены, заявил министру труда России Максим Топилин.

«По нашим данным, на практически 95-97% (единовременные) выплаты пенсий завершаются. Завтра будет формально последний день доставки. Все обязательства Пенсионный фонд с министерствами силового блока, с банками и "Почтой России" выполнил», - сказал он на заседании Российской трехсторонней комиссии в пятницу, 27 января.

Министр не исключил, что «могут быть какие-то нюансы» в доставке выплат в исключительно единичных случаях, например, «человек мог не быть на месте дома».

Но подчеркнул, что пока такой информации нет, и «все практически получат единичную выплату» на исходе последнего дня графика - субботы, 28 января.