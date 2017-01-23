Голодец заявила, что средний размер пенсий в 2017 году достигнет 13 620 рублей

Средний размер пенсий в России в 2017 г. достигнет 13 620 руб., превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с заместителями.

Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля пенсий в соответствии с законом о бюджете.

На съезде «Единой России» 21 января министр труда Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России, по прогнозу, будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации.

Ранее правительство решило не индексировать пенсии во второй половине 2016 г., а заменить индексацию единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 г. Пенсионеры должны получить разово 5000 руб. Единовременную выплату получат в том числе и работающие пенсионеры.