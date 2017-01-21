Минтруд предсказал еще три года снижения реальных пенсий

Реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, заявил на съезде «Единой России» министр труда Максим Топилин. Его цитирует «Интерфакс». Чтобы доходы пенсионеров росли, нужно развивать систему пенсий в стране, объяснил чиновник. «С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 г. - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», - сказал он.

Снижение реальных размеров пенсий «объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 г. не индексируются», заявили журналистам в пресс-службе Минтруда. Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

Топилин затем объяснил, что реальные пенсии в России будут ежегодно падать, возможно, на 0,5% из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам. Так он ответил в кулуарах съезда на вопрос о темпах сокращения реального размера пенсий. По его словам, в России на порядка 30 млн неработающих пенсионеров приходится около 10 млн работающих, и в результате общий средний размер пенсии будет показывать незначительное снижение. «Доля работающих - она дает как раз недоползание по фактической инфляции», - сказал министр.

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил журналистам, что «чуть-чуть уменьшается» параллельно и соотношение средней пенсии в стране к среднему размеру заработной платы. По его словам, после индексации 1 февраля это соотношение составит 35,2%. Эту динамику он также связал с прошлогодней отменой индексации для работающих пенсионеров.