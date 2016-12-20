Исследование: Реальные доходы россиян снизились за два года на 12,3%

С октября 2014 г. по октябрь 2016 г. реальные располагаемые доходы россиян упали на 12,3%, говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. О докладе сообщает ТАСС. Реальная заработная плата за этот же период сократилась на 8,7%, а реальный размер назначенных пенсий - на 7,0%, говорится в исследовании.

С января по октябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение реальных располагаемых доходов составило 5,3%, реального размера назначенных пенсий - 3,6%, добавляет ТАСС.

Во II и III кварталах этого года впервые прекратилось падение реальной заработной платы, которая устойчиво снижалась с IV квартала 2014 г. по I квартал 2016 г., отмечают эксперты. В январе-октябре 2016 г. реальная заработная плата увеличилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Продолжительное падение реальных доходов населения привело к повышению уровня бедности, отмечают авторы доклада. Хотя уровень бедности в январе-сентябре 2016 г. составил 13,9%, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., этот показатель остается выше уровня, наблюдавшегося в аналогичные периоды 2012-2014 гг.