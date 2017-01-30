ВВП в 2016 году снизился на 0,6% – Минэкономразвития

ВВП России в 2016 г., по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,6%, говорится в еженедельном мониторинге министерства.

«Итоги декабря оказались слабыми. ВВП в декабре снизился на 0,5% с устранением сезонности и на 1,0% в годовом выражении», - отмечают в Минэкономразвития.

«Из-за слабых итогов декабря IV квартал экономика также завершила в минусе: 0,1% с устранением сезонности. Снижение год к году составило 0,3%, как и в III квартале. Снижение ВВП по итогам года мы оцениваем на уровне 0,6%», - говорится в мониторинге.