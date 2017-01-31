Регулирование тарифа «Платона» для малого и среднего бизнеса невозможно – Росавтодор

Регулирование тарифа системы «Платон» для малого и среднего бизнеса на данный момент технически невозможно, считает руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

«На мой взгляд, это очень тяжело будет сделать даже технически. Я не вижу сейчас технической даже возможности администрирования в этой части», – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности адаптации тарифа для представителей МСБ.

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что решение по тарифам «Платона» должно быть «взвешенным и сбалансированным», и указал на необходимость учитывать интересы малого бизнеса при повышении тарифов.