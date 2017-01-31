Приднестровье попросило у России кредит в размере $130 млн

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) просит российские власти предоставить кредит в размере $130 млн для поддержки бюджета.

Возможность предоставления займа обсуждалась на прошедшей в Москве встрече приднестровского министра финансов Ирины Молокановой с замминистра финансов России Леонидом Горниным и руководителем департамента межбюджетных отношений ведомства Ларисой Ерошкиной.

Во время встречи говорилось о том, что расходы консолидированного бюджета и бюджета Единого государственного фонда социального страхования Приднестровья составляют 57,5% внутреннего валового продукта (ВВП), и 10% ВВП - не покрытый источником финансирования дефицит бюджета ($130 млн).