Премьер-министром Приднестровья стал Александр Мартынов

Верховный совет непризнанной Приднестровской республики утвердил кандидатуру Александра Мартынова, предложенную новым президентом Вадимом Красносельским, на должность премьер-министра. Ранее Мартынов возглавлял парламентский комитет по экономической политике, бюджету и финансам.

Мартынов родился 12 января 1981 г. в Тирасполе в семье военнослужащего, имеет высшее экономическое образование, учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, проходил курсы повышения квалификации в Москве и Киеве.

Является экспертом российского журнала «Корпоративная финансовая отчетность», членом центрального экспертного совета международного конкурса IFRS Professional, автором и преподавателем специальных курсов повышения квалификации для профессиональных экономистов и бухгалтеров.