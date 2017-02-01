Топилин: Решение о повышении пенсионного возраста еще не принято

Министр труда Максим Топилин заявил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста, так как время для этого еще не пришло.

«Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут и так далее. Мы считаем, что еще время для этого не настало», - подчеркнул Топилин.

Ранее министр уже заявлял, что повышения пенсионного возраста в России в 2017 г. не будет. По его словам, Минтруд принимает участие в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок, которая готовится под руководством Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Топилин не стал раскрывать деталей обсуждения, но подчеркнул, что дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно и постоянно.