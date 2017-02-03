Индекс PMI в российском секторе услуг в январе вырос до максимума за 8,5 года

В январе 2017 г. деловая активность в российском секторе услуг росла 12-й месяц кряду, сводный индекс достиг максимального уровня за восемь с половиной лет, сообщает Reuters cо ссылкой на исследование Markit.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) сектора услуг в январе вырос до 58,4 пункта с 56,5 пункта в декабре.

В среду были опубликованы данные о PMI производственного сектора в январе, также показавшем рост, и данные Росстата о снижении ВВП России в 2016 г. всего на 0,2%, напоминает агентство.