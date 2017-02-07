Экспертам ВШЭ новое бюджетное правило Минфина напомнило элемент ручного управления

Новое бюджетное правило Минфина неустойчиво и похоже на элемент ручного управления, считают эксперты НИУ ВШЭ. Это сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Как считают авторы документа, при новом бюджетном правиле при сохранении цен на нефть выше запланированного уровня в $40 за баррель возникает риск того, что ослабление номинального курса рубля будет поддерживаться возникновением обратных связей. В частности, речь идет о том, что реализация дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце вызовет ослабление номинального курса рубля, которое приведет к росту дополнительных нефтегазовых доходов в следующем месяце. В свою очередь увеличение предложения рублей на валютном рынке будет вести к дальнейшей девальвации рубля, новому росту дополнительных доходов и т. д. «Как в эту ситуацию будет вмешиваться Центральный банк, из его релиза не вполне понятно», - считают эксперты ВШЭ.

Чем дольше нефтяные цены будут оставаться выше заложенного в бюджет уровня, тем больший объем спекулятивных денег может притечь в Россию, говорится в бюллетене. По мнению экспертов, возможный разворот тренда мировых цен на рынках энергоносителей будет вести к выводу этих «горячих» денег с российского рынка. «И чем позже такой разворот случится (если случится), тем больший спрос на иностранную валюту будет предъявлен, причем практически одномоментно. В этой ситуации вряд ли можно будет избежать достаточно быстрого обесценения рубля. При этом и Минфин, и Центробанк будут связаны в своих возможностях по проведению валютных интервенций. Минфин - бюджетным правилом, а Центробанк - декларируемой политикой инфляционного таргетирования и плавающего курса», - считают они.

Минфин объявил, что с февраля 2017 г. начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Агентом для операций будет ЦБ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства. Такое решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.