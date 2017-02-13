Шохин: пока рано говорить о полном выходе экономики России из стагнации

Пока рано говорить о полном выходе экономики России из стагнации на фоне существенного падения инвестиций, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Трудно говорить о том, что мы вышли из стагнации. Дело в том, что ВВП у нас действительно будет с плюсом в этом году, промышленное производство уже в прошлом году больше чем на 1% выросло по сравнению с предшествующим 2015 годом, – сказал он. – Но вот инвестиции в основной капитал падают, причем существенно, и падали в прошлом году, а это значит, что заделы на будущее еще не созданы достаточно».

По его словам, экономическая политика требует кардинальных изменений, с тем чтобы на рубеже 2019–2020 гг. выйти на темпы роста, превышающие средние мировые. «Мировая экономика растет не очень бурными темпами, постоянно прогнозы ухудшаются, но тем не менее в диапазоне 3–3,5% она растет. И чтобы нам расти более высокими темпами, как минимум 3,5% в год нужно обеспечить», – пояснил он.