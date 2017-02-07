Минэкономразвития пересмотрело динамику снижения годового ВВП за декабрь до 0,6% с 1,0%

Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП России в декабре 2016 г. в годовом сравнении до 0,6% с 1,0%, следует из ежемесячного мониторинга министерства, опубликованного во вторник.

При этом рост ВВП в ноябре 2016 г. улучшен до 1,1% в годовом выражении с 0,5% по предыдущей оценке.

Ранее сообщалось, что первая оценка Росстата по снижению ВВП в 2016 г. на 0,2% оказалась значительно лучше оценки Минэкономразвития (снижение на 0,6%), ожиданий экономистов (также снижение на 0,6%) и динамики ВВП за 9 месяцев 2016 г. (снижение на 0,7%).

Росстат оценивал снижение ВВП в I квартале 2016 г. в годовом выражении в 1,2%, во II квартале 2016 г. - в 0,6%, в III квартале 2016 г. - в 0,4%. Очевидно, что поквартальная динамика Росстатом в дальнейшем будет существенно пересмотрена, так как текущая динамика никак не выводит на снижение на 0,2% по итогам года.