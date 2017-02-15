Шувалов: Решения по изменению налогов и страховых взносов после 2018 года пока нет

Правительство обсуждает различные варианты изменения НДС и страховых взносов в России, все зависит от итогов дискуссии в кабмине, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников сообщили, что Минэкономразвитие и Минфин России достигли консенсуса в том, что для перезапуска экономического роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогам. Варианты разные, основной – снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21% (другие варианты: 20/22, 22/22, 21/22), сообщают чиновники, решений пока нет. Идея прорабатывалась с депутатами и экспертами, в том числе на площадке ЦСР, знают двое из них, но решать будет президент.

«Обсуждается в совокупности налоговая конструкция вместе со страховыми взносами, которая должна быть включена как новое предложение на среднесрочную перспективу, если оно будет принято. Но это не раньше, чем будущий год», - рассказал Шувалов.

«Это может быть по-разному в зависимости от того, как закончится дискуссия», - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли вариант повышения НДС до 21% и снижения страховых взносов до 21%.