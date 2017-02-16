Новак оценил рост доходов бюджета от снижения добычи нефти

Сокращение добычи нефти и сопутствующий рост цен на нее в 2017 г. могут принести порядка 1,5 трлн руб. бюджету и 700 млрд руб. компаниям, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Без достижения договоренностей о сокращении добычи цена на нефть могла быть $35–40 за баррель, а сейчас она примерно $55 за баррель. Эта разница в $10–15 дает бюджету и компаниям минимум $110 млн дополнительных доходов в день, – сказал Новак. – Если перевести это в рубли и спроецировать на год, то бюджет может получить порядка 1,5 трлн руб. дополнительного дохода, а компании – еще 700 млрд руб.».

По мнению министра, соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, будет эффективным только при выполнении его на 100%. Он допустил, что внутри ОПЕК некоторые страны могут выполнить соглашение не в полном объеме, а другие – перевыполнить его.

Новак заверил, что Россия в феврале и марте продолжит сокращать добычу нефти с превышением плановых показателей в 100 000 баррелей в сутки и 150 000 баррелей в сутки, принятых в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК. «По факту в январе снижение получилось несколько большее, чем планировали компании. Это объясняется разными факторами, в том числе и погодными: первые дни зимы во многих регионах России были очень морозными. Тем не менее сейчас компании сохраняют этот темп сокращения и даже немного увеличивают. Думаю, что в феврале сокращение будет больше чем 100 000 барелей в сутки», – сказал он.

На текущей неделе ОПЕК сообщила о выполнении обязательств примерно на 90%. Однако в условиях многофакторной динамики на рынке нефть торгуется в основном в диапазоне $51–56 за баррель с тех пор, как цены выросли на 20% после ноябрьского соглашения ОПЕК о сокращении добычи. Эксперты ждут надежных данных о росте добычи в США, уровнях запасов нефти, а также данных от России и других крупных нефтедобытчиков.