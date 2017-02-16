В России сократились сборы в пенсионный фонд – «Интерфакс»

Сборы в Пенсионный фонд России (ПФР) за январь 2017 г. упали по сравнению с январем 2016 г. более чем на 7%, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По словам собеседника агентства, объем поступивших в ПФР взносов по обязательному пенсионному страхованию за январь 2017 г. составил 183,86 млрд руб. по сравнению со 197,88 млрд руб. в январе 2016 г.

С 1 января этого года администрированием страховых взносов, в том числе на обязательное пенсионное страхование, занимается Федеральная налоговая служба России (ФНС). Ранее эти функции были возложены на ПФР. Комментариями со стороны ПФР и ФНС «Интерфакс» пока не располагает.