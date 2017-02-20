Резервные фонды России дали менее 1% доходности в валюте

Доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России за 2016 г., выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, снова не превысила 1%. Она составила 0,64% годовых по сравнению с 0,41% годом ранее, говорится в сообщении Минфина.

С момента создания Резервного фонда доходность, выраженная в валюте, составила 1,49%, в рублях - 14,81%; ФНБ - 1,48% и 14,8%, соответственно.

Доходность от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, составила: в привилегированные акции нефинансовых организаций - 0,38% годовых (0,66% годовых с начала проведения указанных операций), в облигации, номинированные в рублях, - 13,17% годовых (11,56%), в облигации, номинированные в долларах, - 3,08% годовых (3,13%).

Доходность вложений в привилегированные акции кредитных организаций составила 0,89% годовых, средств на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, - 11,38% годовых.

По итогам 2016 г. в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы на сумму 87,87 млрд руб.