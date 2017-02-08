Доходность «молчунов» ВЭБа превысила 10% годовых

Доходность инвестирования средств пенсионных наклонений, находящихся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), в 2016 г. составила 10,53% годовых, свидетельствуют данные ВЭБа, опубликованные в среду, 8 февраля. Годовая доходность расширенного инвестиционного портфеля за I квартал 2016 г. составляла 11,7%, за первое полугодие – 11,5%, а за девять месяцев – 11,2%. Таким образом, IV квартал оказался худшим для молчунов.

В 2015 г. доходность от инвестирования средств «молчунов» была выше – 13,15%, в 2014 г. же – всего 2,68%. Таким образом, за последние три года доходность составляла 8,69%.

Ранее два крупных частных пенсионных фонда (НПФ) также опубликовали свои показатели. Доходность НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (шестой по пенсионным накоплениям пенсионный фонд на 31 сентября 2016 г.) по итогам прошлого года составила 11,03% годовых, а НПФ «ВТБ пенсионный фонд» (седьмой по величине пенсионных накоплений) – 10,31% годовых.

Доходность «Росвоенипотеки» от инвестирования временно свободных средств военной ипотеки в 2016 г. составила 13,3% годовых за счет вложений в долгосрочные – до двух лет – депозиты. При этом лимиты по инвестициям пенсионных накоплений и временно свободных средств военной ипотеки схожи.

Инфляция за весь прошлый год составила 5,4%, что явилось минимумом за всю новейшую историю России.