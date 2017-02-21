В Минтруде предложили установить МРОТ для каждого региона отдельно

В Минтруде России считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно устанавливать не для всей страны в целом, а для каждого из российских регионов отдельно, передает «Интерфакс».

«МРОТ должен фиксироваться на уровне региона... МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России», - заявил министр труда Максим Топилин на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по подготовке предложений по повышению МРОТ.

По его словам, доплаты к пенсиям, соцвыплаты и пособия привязаны в российском законодательстве к региональному прожиточному минимуму, который определяется в каждом из субъектов и сильно различается в целом по стране. Средний показатель по стране, напротив, ни на что не влияет и является «виртуальной величиной».

Топилин также сказал, что подобная инициатива требует юридической экспертизы. «Здесь нужны консультации с юристами, безусловно: может ли быть несколько МРОТ, фактически 85 МРОТ, по территории России», - уточнил он.