Греф прогнозирует в 2017 году снижение ставок по ипотеке до новых исторических минимумов

Предправления Сбербанка Герман Греф прогнозирует в 2017 г. снижение ставок по ипотечному кредитованию до новых исторических минимумов. Такое мнение он высказал в среду, 22 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», - отметил Греф.

По словам Грефа, ипотечный портфель Сбербанка в 2016 г. вырос очень хорошо. «Сегодня Сбербанк - это 55% рынка ипотеки. Мы как в кризис выросли, и, в общем, поддерживаем эту долю, в первую очередь за счет того, что мы запустили несколько очень интересных продуктов», - отметил Греф. В числе такого продукта Греф назвал сервис «Ипотека-онлайн», через специальный сайт «ДомКлик», где клиент может подать заявку и оформить все документы на получение кредита и подбор квартиры, не обращаясь физически в банк.

Сбербанк с 20 февраля снизил ставку по ипотеке на 1 процентный пункт. В результате ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составила 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%.