Правительство не будет продлевать программу субсидирования ставки по ипотеке

Кабинет министров решил не продлевать программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«При достаточно серьезной стабилизации на финансовом рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам 2016 г., правительство приняло решение, что продолжать эту программу [по субсидированию ипотечных ставок] мы не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают ипотечные ставки от 12% и ниже», - пояснил Шувалов.

Ранее сообщалось, что число россиян, взявших ипотеку для улучшения жилищных условий, в прошлом году увеличилось на 30%.