Минстрой поддерживает продление бесплатной приватизации для крымчан и сирот

Министерство строительства и ЖКХ поддерживает предложение о продлении приватизации для отдельных категорий граждан, сообщил в кулуарах съезда «Единой России» руководитель ведомства Михаил Мень. По его словам, к выделяемым категориям граждан также относятся сироты и аварийные переселенцы. «По-видимому, это речь идет о годовом продлении», - передает ТАСС. Законопроекта министр еще не видел.

Бесплатная приватизация жилья, начатая в 1992 г., должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 г. Сроки ее окончания продлевались пять раз, в последний раз - до 1 марта 2017 г.

Минстрой готов в любой момент возобновить программу господдержки ипотеки, но не видит в этом необходимости, сказал также Мень. «Мы готовы в любой момент в случае какой-то турбулентности в экономике этот механизм включить, но сегодня результаты хорошие, ипотека выросла на 30% по отношению к позапрошлому году, и мы очень рассчитываем, что сами рыночные механизмы сработают», - цитирует ТАСС.

Программа «Ипотека с государственной поддержкой» была принята в марте 2015 г. в качестве антикризисной меры. Изначально она была рассчитана на год, но потом продлена до 31 декабря 2016 г.