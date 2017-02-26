Орешкин назвал условие для ускорения роста российской экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин полагает, что прорывные проекты необходимы для роста российской экономики. Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале Российского инвестиционного форума в Сочи, пишет ТАСС.

По мнению Орешкина, устойчивые темпы роста обеспечат повышение объемов и качества инвестиций, более рациональное использование трудовых ресурсов, рост производительности и ускоренное наращивание объемов несырьевого экспорта.

Ранее министр заявлял, что рассчитывает, что рост российской экономики в этом году составит порядка 2%, при этом он должен быть более широким, чем в 2016 г. В прошлом году рост был сосредоточен только в некоторых отраслях, в таких, например, как сельское хозяйство или химическая промышленность. В этом году он затронет в том числе и потребительский сектор, утверждал Орешкин. Кроме того, власти ожидают восстановления денежных доходов населения.