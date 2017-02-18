Орешкин ожидает повышения рейтинга России до инвестиционного уровня в 2017 году

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что улучшение прогноза суверенных рейтингов России международным агентством Moody’s – это повод ожидать повышения рейтинга до инвестиционного уровня уже в текущем году.

«Это ожидаемое решение. Оно отражает реальные улучшения в экономике, добиться которых удалось взвешенной макроэкономической, бюджетной и кредитно-денежной политикой последних полутора лет», – сказал Орешкин.

Он отметил, что сейчас бюджет сбалансирован на стоимости нефти на уровне $40 за баррель, инфляция находится на уровне в 4,7% и приближается к цели в 4%, значит, реальные доходы граждан в этом году будут расти.

По мнению министра, ключевые условия дальнейшего улучшения суверенного рейтинга – это выход на устойчивые темпы экономического роста и создание предсказуемости. «Считаю, есть все объективные основания для того, чтобы суверенные рейтинги России вернулись в область инвестиционных значений уже в этом году», – заключил Орешкин.

Ранее сообщалось, что агентство Moody’s изменило прогноз суверенных рейтингов России с «негативного» на «стабильный». Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций России подтверждены на уровне «Ba1».