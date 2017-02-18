Агентство Moody’s улучшило прогноз суверенных рейтингов России

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз суверенных рейтингов России с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства. Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций России подтверждены на уровне «Ba1», краткосрочный рейтинг – «Not Prime».

Министр финансов России Антон Силуанов расценил решение Moody’s как подтверждение стабилизации российской экономики. «Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из “большой тройки”, принявших аналогичное решение еще в прошлом году. Таким образом, теперь все три агентства подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии», – заявил Силуанов.

По его мнению, улучшение прогноза – это результат активных действий правительства, которые направлены на снижение зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов и постепенное восполнение суверенных фондов.