Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банков

Международное рейтинговое агентство Fitch одновременно подтвердило и отозвало рейтинги по национальной шкале у 44 российских нефинансовых и 64 финансовых компаний и банков, передает ТАСС.

Речь идет о таких компаниях, как «Аэрофлот», «Мираторг», «Энел Россия», «ФПК» (входит в РЖД»), «Мегафон», МТС, НЛМК, «Новатэк», «Газпром», «Ростелеком», «Трансконтейнер» и другие; среди банков - «Тинькофф банк», «Пересвет», Альфа-банк, «Европлан», Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Связь-банк и проч.

Как поясняет агентство, данное рейтинговое действие не оказывает влияние на существующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.