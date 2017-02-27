Инфляция в России составит около 4,5% в 2017 году – Клепач

Инфляция в России по итогам текущего года может составить около 4,5%, заявил ТАСС на Российском инвестиционном форуме зампредседателя ВЭБ Андрей Клепач.

«Я думаю, около 4,5%», – сказал он. Он также добавил, что считает возможным достижение роста ВВП России на уровне 3% в 2018–2019 гг. «Потенциал такой есть», – сказал он, отвечая на вопрос о вероятности достижения 3%-ного роста ВВП в 2018–2019 гг.

Инфляция в России на сегодняшний день снизилась до 4,7%, и есть все основания для достижения к концу года цели в 4%, говорил ранее журналистам руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.