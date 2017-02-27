Россия в 10 раз отстает по темпам «цифровизации» экономики от передовых стран – Кудрин

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что Россия очень сильно отстает от развитых стран по темпам формирования цифровой экономики.

«Цифровая экономика – переход на новые стандарты описания технологических процессов, использования больших баз данных и т. д. – в ближайшие 10 лет даст ключевой прирост во всех отраслях», – отметил Кудрин, выступая в понедельник на Сочинском инвестиционном форуме.

Он подчеркнул, что из всех факторов, которые подействуют на российскую экономику в ближайшие 10–15 лет самым серьезным образом, «примерно треть приходится на цифровизацию».

Вместе с тем по темпам «цифровизации» Россия отстает от передовых экономик в 10 раз. «Мы станем, и мы уже являемся страной, отстающей в техническом развитии, мы теряем свои позиции во многих отраслях, не можем выйти в те ниши, которые сегодня очень быстро развиваются», – сказал Кудрин.