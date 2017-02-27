Ведев покинул пост замруководителя Минэкономразвития

Замминистра экономического развития Алексей Ведев, курировавший макроэкономическое прогнозирование, покинул свой пост.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 21 февраля подписал распоряжение о его отставке с формулировкой «по его просьбе». Распоряжение опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее о том, что Ведев может покинуть министерство, говорили источники «Ведомостей». По их словам, он возвращается в Институт Гайдара, а его пост может занять Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка и бывший замминистра экономического развития.