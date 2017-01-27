Андрей Клепач может вернуться в Минэкономразвития

Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБа) и бывший замминистра экономического развития, может снова вернуться в Минэкономразвития. Специально для него в министерстве может появиться должность первого заместителя министра.

О том, что Клепач может вернуться в Минэкономразвития на должность замминистра, «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и два сотрудника ВЭБа. По их словам, нынешний замминистра Алексей Ведев, курирующий макроэкономический блок, в феврале уходит из министерства, возвращаясь в Институт Гайдара. Клепач ранее курировал в министерстве это же направление и в 2014 г. перешел в ВЭБ с должности замминистра, которую занял Ведев. Теперь Клепач возвращается обратно, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них сообщает, что Клепач может стать первым заместителем министра – сейчас такой должности в Минэкономразвития нет – с достаточно широкими полномочиями.

Заместители министра назначаются распоряжением премьера, его пресс-секретарь Наталья Тимакова сообщила «Ведомостями», что документов о назначении Клепача не видела. В пресс-службе Минэкономразвития возможное назначение Клепача не подтвердили, сообщив, что у них такой информации нет. На вопрос о Ведеве в министерстве ответили, что он сейчас на больничном.

Пресс-служба ВЭБа переход Клепача в министерство опровергает: «Данная информация не соответствует действительности». Клепач работает в ВЭБе заместителем председателя – членом правления и главным экономистом и изменения его статуса не предполагается, добавили в пресс-службе ВЭБа. Клепач не стал это комментировать.

Клепач вчера и сегодня

Клепач работал в Минэкономразвития с 2004 по 2014 гг., сначала директором департамента макроэкономического прогнозирования, а с 2008 г. – заместителем министра, отвечавшим за макропрогноз и стратегическое планирование. В правительстве и экспертных кругах его до сих пор называют «главным макропрогнозистом России». Под руководством Клепача в 2008 г. была подготовлена первая – и до сих пор единственная утвержденная правительством – концепция долгосрочного социально-экономического развития России (до 2020 г.). В 2014 г. Клепач перешел в ВЭБ – как говорили «Ведомостям» чиновники, в том числе из-за разногласий с назначенным тогда министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Некоторые подчиненные Клепача перешли вслед за ним в ВЭБ.

В ВЭБе Клепач курирует макроэкономический департамент, занимающийся анализом развития регионов и отраслей, и департамент стратегического планирования, который отвечал за разработку стратегии института развития. Новое руководство ВЭБа решило изменить и оптимизировать внутреннюю организационную структуру института, изменения касаются и департаментов Клепача, он с этими новшествами не во всем согласен, говорят два сотрудника ВЭБа.

Взгляды Клепача на бюджетную и денежно-кредитную политику расходятся с позицией нового министра экономического развития Максима Орешкина, который поддерживает жесткую политику ЦБ и бюджетную консолидацию, делая ставку на рост частных инвестиций.

Клепач – участник Столыпинского клуба и написанной им программы роста, однако он разделяет не все ее положения, говорил он в интервью «Ведомостям», в том числе – наиболее одиозное предложение о масштабной эмиссионной накачке экономики. В то же время Клепач как экономист выступает за смягчение денежно-кредитной политики для поддержки инвестиционного роста и за увеличение государственных инвестиций на поддержку ключевых отраслей экономики, транспортной инфраструктуры и человеческого капитала. Это даст стимул и частным инвестициям, уверен он: «Если бизнес понимает, что государство, инициируя проекты, готово их поддерживать и рефинансировать на льготный условиях, то бизнес на эти проекты тоже пойдет», – говорил Клепач. Ведь для устойчивого экономического роста нужны не только деньги и кредиты, говорил он, – нужно доверие бизнеса правительству, которое необходимо восстанавливать и укреплять: «У нас есть доверие к президенту – это важный не только социальный, но и экономический фактор. Но нет, на мой взгляд, полного доверия ни правительства к бизнесу, ни бизнеса к проводимой экономической политике. Доверие зависит в конечном счете от дел и поступков».

Клепач, будучи замминистра экономического развития, выступал за повышение открытости экономики для увеличения притока капитала и технологий, что может помочь обеспечить стране модернизационный рывок, и предупреждал о риске скатывания в стагнацию и постепенного отставания не только от развитых стран, но и от партнеров по экономическому союзу. Успех развития экономики страны он связывает с успехом развития регионов, с созданием многополюсной системы роста, который не концентрировался бы только в столичной агломерации и нефтедобывающих регионах, как сейчас. Будучи замминистра экономического развития, Клепач настаивал на формировании системы стратегического управления, в которой решения отдельных частных задач были бы увязаны друг с другом в единую стратегию с общими ясными целями; в итоге в России был принят закон о стратегическом планировании, в соответствии с которым правительство стало готовить, в частности, долгосрочный прогноз экономического развития и долгосрочный бюджетный план.