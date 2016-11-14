Россия выползает из рецессии в стагнацию

Спад ВВП замедлился до 0,4%, в ближайшей перспективе – рост не выше 2% в год без структурных изменений

Падение ВВП в III квартале замедлилось до 0,4% с 0,6% во II квартале, говорится в предварительной оценке Росстата. Данные Росстата совпадают с расчетами Минэкономразвития, которое также оценивало падение ВВП в III квартале на 0,4%. Оценки динамики экономики за январь - сентябрь Росстат пока не приводит.

С очисткой от сезонного фактора ВВП в III квартале вырос на 0,1% (ко II кварталу), подсчитывало ранее Минэкномразвития. Такую же оценку динамики экономики давали экономисты Внешэкономбанка. За январь - сентябрь 2016 г., по расчетам Минэкономразвития, экономика России снизилась на 0,7%.

В сравнении с тем же периодом прошлого года ВВП продолжает сжиматься, но спад замедляется. По оценке ВЭБа, к июлю – сентябрю прошлого года ВВП в III квартале сократился на 0,5% после снижения на 0,6% во II квартале и на 1,2% в I квартале.

Минэкономразвития ранее оценивало снижение очищенного от сезонности ВВП России во II квартале на 0,2%, в I квартале – также на 0,2%, приводит данные «Интерфакс». Прогноз Минэкономразвития на 2016 г. – спад на 0,6% и слабый рост на 0,6% в 2017 г. Таким образом, к уровню 2014 г. экономика вернется только к началу 2020 г.

Главным фактором, остановившим падение экономики, стал потребительский спрос, говорил ранее главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Но считать, что вслед за прекращением спада экономики последует начало роста, рано, подчеркивает он: росту не на что опереться.

Восстановление потребительского спроса в основном поддержало импорт, который в III квартале существенно возрос, а промышленность, напротив, ускорила падение. Рост спроса может оказаться недолгим: и бюджетная, и денежная политика направлена на сдерживание потребления, отмечает он.

Восстановление импорта будет сокращать возможности для экономического роста, потому что часть конечных расходов будет идти не на поддержку внутреннего производства, а на приобретение импортной продукции, соглашается Наталия Орлова из Альфа-банка. Оживление импорта товаров на фоне стагнации экономики эксперты Высшей школы экономики связывали с укреплением рубля, который вырос к доллару за II и III кварталы на 13,4% и 2,7% в реальном выражении.

По итогам III квартала спад экономики составит 0,7-0,8% ВВП, оценивает Орлова, будет сжатие ВВП – и в конце года цифры будут хуже первоначальных ожиданий.

Базовый сценарий долгосрочного прогноза Минэкономразвития предполагает среднегодовые темпы роста в 1,8% ВВП. Ни более дорогая нефть, ни более высокая занятость не помогут экономике преодолеть стагнацию. Похожий прогноз у Минфина: темпы роста около 1,5% в год (до 2030 г.) – по базовому варианту. То есть без структурных реформ. Ниже 2% оценивает потенциальный рост экономики ЦБ. Чтобы было больше, требуются структурные изменения, говорит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ниже 2% оценивает потенциальный рост экономики ЦБ. Чтобы было больше, требуются структурные изменения, говорит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.