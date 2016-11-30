Назначен министр экономического развития

Президент России Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, до сих пор занимавшего пост замминистра финансов. «Максим Станиславович... я хочу вам предложить должность министра экономического развития», - сказал он на встрече с Орешкиным, назвав его работу в Минфине успешной.

«Я согласен», - ответил Орешкин. Путин спросил его о том, что на данный момент является самым важным и главным в деятельности Минэкономразвития.

«Самое плохое уже позади. Но темпа роста, конечно, недостаточно. Поэтому главная задача на предстоящий год - это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики», - передает его слова «Интерфакс».

«Максим Станиславович, вы человек достаточно молодой, но молодым специалистом вас уже не назовешь. Вы человек грамотный и зрелый специалист, опытный. Я желаю вам удачи», - сказал Путин.

Орешкин очень хороший специалист и человек, умеющий отстаивать свою позицию, замечает бывший федеральный чиновник. «Не худший вариант, – говорит он. – Но это не лучшая характеристика, особенно в условиях такой тяжелой ситуации в экономике».

Какой смысл назначать министром экономического развития человека, отстаивающего взгляды и позиции Минфина, то есть во многом противоречащие позиции Минэкономразвития, задается вопросом федеральный чиновник. «Минэкономразвития слили», – заключает он.

В правительстве последние годы периодически обсуждалась идея объединить Минфин и Минэкономразвития. Минфин бережет бюджет и резервы, жертвуя инвестициями, Минэкономразвития ищет, как реанимировать экономику, возможно, жертвуя резервами, рассказывали ранее два участника встреч правительства с президентом: он в большинстве случаев поддерживает Минфин.

Два чиновника вспоминали, как на вопрос инвесторов, кого президент поддерживает, тот ответил: «Я всегда слушаю Минэкономразвития, а поддерживаю Минфин». Раз президент поддерживает одного министра, пусть этот министр думает не только о бюджете, но и о росте ВВП, объяснял идею слияния один из чиновников.

Назначение министром экономического развития замминистра финансов – фактическое объединение без объединения, рассуждает бывший федеральный чиновник, и главный риск в том, что министерство перестанет отстаивать приоритеты развития экономики, биться за финансирование важных проектов и перейдет к сметному подходу развития экономики.

Впрочем, и Алексей Улюкаев до прихода в Минэкономразвития из Центробанка считался монетаристом. Но потом с ним произошла эволюция, признавался он в интервью «Ведомостям» в середине 2014 г.: «Если видим, что фактический объем производства ниже потенциального, имеем право применять стимулы - как фискальные, так и монетарные».

Концепция была изначально такая - на эту должность искали не управленца, а хорошего макроэкономиста. В этом смысле скамейка запасных - первый зампред ЦБ Ксения Юдаева из ЦБ, заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач, Орешкин. Все другие известные макроэкономисты маргинальны, в этом смысле Орешкин не самый плохой вариант, говорит чиновник Минэкономразвития.

Новому министру предстоит разгребать завалы, это будет тяжелая работа, сочувствуют ему федеральные чиновники. «Министерство экономического развития находится в развале, многие профессионалы оттуда ушли из-за конфликта с министром или по другим причинам», – говорит высокопоставленный чиновник. Один из заместителей Улюкаева признает: экс-министр был хорошим экономистом с глобальным видением, но плохим управленцем, не мог выбирать кадры, не мог принимать решения.

Влияние министерства в последнее время очень сильно снизилось – в экономической политике всем правит связка ЦБ и Минфин, победила бюджетная консолидация, а вопросы стимулирования экономического роста отошли на второй план, констатирует чиновник Белого дома. В налоговой политике министерство играет вторую, а то и третью роль.

«Во многом все предопределило отношение самого президента – он считает, что важно сохранить большие резервы и макроэкономическую стабильность, прислушивается к [председателю ЦБ] Эльвире Набиуллиной и [министру финансов Антону] Силуанову», - констатирует чиновник Белого дома. С другой стороны, и само Министерство экономического развития расслабилось и опустило руки: если раньше в правительство оно постоянно присылало перечень мер по ускорению экономического роста (пусть и почти никогда они не исполнялись), в последние годы не делалось даже этого, говорит чиновник.

В среду, 30 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что кандидатуру министра экономразвития на смену Алексею Улюкаеву могут объявить как до, так и после послания президента. Однако Песков тут же анонсировал «интересную встречу» в графике главы государства. «В Кремле состоится одна интересная встреча, сообщим дополнительно. И далее президент будет дорабатывать свое послание Федеральному собранию, которое он огласит завтра [1 декабря] в полдень», - сказал Песков.

Прежний министр Алексей Улюкаев ушел с поста неожиданно, после того, как был задержан в ночь на 15 ноября. Следственный комитет объявил, что против Улюкаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере в соединении получения ее с вымогательством). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет либо штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом, срок пребывания – до 15 января. Он был уволен в день ареста с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Орешкин родился 21 июля 1982 г. в Москве. В 2004 г. он окончил магистратуру Государственного университета – Высшей школы экономики по специальности «экономика». С 2002 по 2006 г. работал в Центробанке. Его карьера начиналась с должности экономиста 1-й категории. В 2006-2010 гг. Орешкин работал в Росбанке и прошел путь от старшего менеджера до управляющего директора. С 2010 по 2012 г. Орешкин был руководителем аналитического блока по России и СНГ ЗАО «Креди агриколь корпоративный и инвестиционный банк». В 2012-2013 гг. работал главным экономистом по России ЗАО «ВТБ капитал». С сентября 2013 г. занимал пост директора департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов России.

20 марта 2015 г. Орешкин был назначен заместителем министра финансов России.