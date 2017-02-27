Источники финансирования майских указов не были до конца продуманы – Кудрин

Председатель Совета центра стратегических разработок Алексей Кудрин не спорит с целесообразностью майских указов Владимира Путина, предусматривающих, в частности, повышение зарплат бюджетникам, но возражает против источников финансирования их реализации.

«С "зарплатными" указами спорить не буду, а вот с источниками – они не были продуманы до конца», – сказал Кудрин, выступая в понедельник на панели Сочинского инвестиционного форума, посвященной межбюджетным отношениям.

В частности, по мнению Кудрина, майские указы президента привели к росту задолженности регионов.

Ранее Кудрин предлагал отсрочить реализацию этих документов.