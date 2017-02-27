Медведев сформулировал предложения по поддержке экспортеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестфоруме в Сочи назвал хеджирование валютных рисков экспортеров и финансирование экспорта за счет зарубежных активов Минфина среди целей правительства в плане экономической политики на 2017-2025 гг. Минфину поручено представить согласованные предложения в течение двух недель.

«Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект, но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это не просто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране», - добавил он, продолжая тему экспорта (цитата ТАСС).

Также в плане правительства - устойчивое регулирование бизнес-среды, обеспечение устойчивости рынка труда за счет приоритета квалифицированным кадрам, переход к умной экономике.