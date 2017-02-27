Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на российском рынке труда стабильная, безработицы в стране нет, передает «Интерфакс».

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», - сказал Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. По его словам, в среднесрочных планах - принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать развитию экономики.

По его мнению, ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, но речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных кадров. Медведев считает, что такие трудности связаны с демографическим провалом 90-х гг. На 2017-2025 гг. правительство запланировало ряд шагов, которые позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за границы.